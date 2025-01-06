Community First Credit Union
Community First Credit Union
Community First Credit Union
Community First Credit Union
Community First Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Financial Wellness Program
Provides free financial counseling and debt counseling delivered by certified GreenPath experts. Offers resources like worksheets, webinars, and calculators.
À propos
Community First Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941541515
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1105 N DUTTON AVE SANTA ROSA, California 95401-4682 United States
Site web
www.comfirstcu.org
Téléphone
(707)-546-6000
Adresse électronique
À propos
Community First Credit Union, est. 1961 by Sonoma County teachers, is a member-owned financial cooperative. Denied home loans by banks, the founders created a local institution prioritizing people over profits. Serving a 5-county area, Community First focuses on local economic stimulus and reinvests profits into its members and community.
La mission
Community First Credit Union is a cooperative creating a source of credit at fair rates, providing opportunities for members to improve their economic and social condition.
