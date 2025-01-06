Community Band Of Central Texas
Community Band Of Central Texas
Community Band Of Central Texas
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Divertissement musical
Provides musical entertainment for the public at various events and private functions in Central Texas.
À propos
Community Band Of Central Texas
Fondée en
2023
EIN
934340721
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 355 SALADO, Texas 76571-0355 United States
Site web
tcboct.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Community Band of Central Texas, based in Salado, provides musical entertainment for the public and private events. Founded in 2023, they are a casual and fun-loving community band.
La mission
Our mission is to provide an instrumental performance ensemble for the many students, men and women that have a desire to continue their performing days. So many have had wonderful experiences in the past, either in a high school or college ensemble, and need an outlet to continue to share their love of music.
