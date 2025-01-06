Association de partenariat d'action communautaire de l'Idaho

À propos

Fondée en 1988, la Community Action Partnership Association of Idaho (CAPAI) soutient les agences d'action communautaire de l'Idaho. La CAPAI défend les droits des personnes démunies, sensibilise le public aux causes de la pauvreté et rassemble des groupes pour impulser le changement. Elle propose des programmes tels que l'aide à l'isolation des logements afin de réduire les factures d'énergie des ménages à faibles revenus. La CAPAI fournit des formations, des ressources et une plateforme de données pour aider les agences locales à évaluer les besoins de la communauté.

La mission

Le partenariat d'action communautaire est un catalyseur pour bâtir des relations qui inspirent et outillent les gens afin de mettre fin à la pauvreté dans notre communauté.