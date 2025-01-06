Association de partenariat d'action communautaire de l'Idaho
Association de partenariat d'action communautaire de l'Idaho
Association de partenariat d'action communautaire de l'Idaho
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Head Start
Éducation préscolaire, garde d'enfants et soutien en santé mentale pour toute la famille et ceux qui les éduquent.
Programme d'aide alimentaire d'urgence
Fournir une aide alimentaire d'urgence aux personnes dans le besoin.
Aide énergétique
Aider les familles à faibles revenus à payer leurs factures d'énergie.
Subvention globale pour les services communautaires
Nous proposons divers services pour aider les familles à faibles revenus à améliorer leur vie.
À propos
Association de partenariat d'action communautaire de l'Idaho
Fondée en
1988
EIN
943078600
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1775 W STATE STREET BOX 186 BOISE, Idaho 83702-0000 États-Unis
Site web
capai.org
Téléphone
(800)-926-2588
Adresse électronique
-
À propos
Fondée en 1988, la Community Action Partnership Association of Idaho (CAPAI) soutient les agences d'action communautaire de l'Idaho. La CAPAI défend les droits des personnes démunies, sensibilise le public aux causes de la pauvreté et rassemble des groupes pour impulser le changement. Elle propose des programmes tels que l'aide à l'isolation des logements afin de réduire les factures d'énergie des ménages à faibles revenus. La CAPAI fournit des formations, des ressources et une plateforme de données pour aider les agences locales à évaluer les besoins de la communauté.
La mission
Le partenariat d'action communautaire est un catalyseur pour bâtir des relations qui inspirent et outillent les gens afin de mettre fin à la pauvreté dans notre communauté.
