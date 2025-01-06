Communities For A Better Environment
Faire un don
Communities For A Better Environment
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Communities For A Better Environment
Acheter pour soutenir
Communities For A Better Environment
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Communities For A Better Environment
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Organizing and Advocacy
Empowering low-income communities of color to influence environmental decisions through education, leadership training, and legal/technical assistance.
À propos
Communities For A Better Environment
Fondée en
1988
EIN
942998086
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
6325 PACIFIC BLVD STE 300 HUNTINGTON PK, California 90255-4100 United States
Site web
www.cbecal.org
Téléphone
(510)-302-0430
Adresse électronique
À propos
Communities for a Better Environment (CBE), est. 1978, empowers California's communities of color and low-income areas to achieve environmental health and justice. CBE prevents pollution and builds green, sustainable environments through community organizing, leadership training, and legal/scientific assistance. They advocate for clean air, water, and zero-emission transportation.
La mission
Communities for a Better Environment builds people's power in California's communities of color and low income communities to achieve environmental health and justice by preventing and reducing pollution and building green, healthy and sustainable communities.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :