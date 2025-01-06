Come To Life Bible Church
Come To Life Bible Church
Come To Life Bible Church
Come To Life Bible Church
Come To Life Bible Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Saturday Evening Worship Service
Weekly worship service held on Saturday evenings.
Tuesday Evening Bible Study
A weekly Bible study group that meets on Tuesday evenings.
Monday Evening Youth Group
A youth group for 6th-12th graders that meets on Monday evenings.
Come To Life Bible Church
Fondée en
2023
EIN
920580165
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels - Églises
Adresse
3231 BUFFALO RD ROCHESTER, New York 14624-2417 United States
Site web
cometolifebible.church
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Come to Life Bible Church, founded in 2023 in Rochester, NY, is a non-denominational church aiming to bring the Bible to life for its congregation and community.
COME TO LIFE BIBLE CHURCH INC welcomes the Rochester community to explore faith and fellowship, offering a place for spiritual growth and connection.
