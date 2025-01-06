Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Cochise Amateur Radio Association (K7RDG) in Sierra Vista, AZ, founded in 1984, educates the public and advances members' skills in amateur radio. They promote experimentation and provide communication during emergencies.

La mission

The Cochise Amateur Radio Association promotes amateur radio as a hobby, offers educational opportunities, and provides critical communication services to the Sierra Vista community.