Cochise Amateur Radio Association
Faire un don
Cochise Amateur Radio Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cochise Amateur Radio Association
Acheter pour soutenir
Cochise Amateur Radio Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cochise Amateur Radio Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Amateur Radio Education and Training
Offering entry-level and general license classes to educate the public and advance members' skills in amateur radio.
License Testing Sessions
Providing regular license testing sessions for individuals to obtain or upgrade their amateur radio licenses.
Public Service and Emergency Communication
Training and organizing licensed radio amateurs to provide reliable communication during emergencies.
À propos
Cochise Amateur Radio Association
Fondée en
1984
EIN
942902622
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 1855 SIERRA VISTA, Arizona 85636-1855 United States
Site web
www.k7rdg.org
Téléphone
(146)-761-622147021622
Adresse électronique
À propos
Cochise Amateur Radio Association (K7RDG) in Sierra Vista, AZ, founded in 1984, educates the public and advances members' skills in amateur radio. They promote experimentation and provide communication during emergencies.
La mission
The Cochise Amateur Radio Association promotes amateur radio as a hobby, offers educational opportunities, and provides critical communication services to the Sierra Vista community.
Recherche d'autres organisations en
Arizona, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :