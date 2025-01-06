Coalition For Humane Immigrant Rights

À propos

CHIRLA, est. 1986, advocates for immigrants' rights, aiming for a just, inclusive society. Based in Los Angeles, they offer legal services, policy advocacy, and community organizing to empower immigrants and their families. Their work promotes human and civil rights, challenging anti-immigrant policies.

La mission

CHIRLA was founded in 1986 to advance the human and civil rights of immigrants and refugees in Los Angeles. They organize and serve individuals, institutions and coalitions to build power, transform public opinion, and change policies to achieve a just society, fully inclusive of immigrants.