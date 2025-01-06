Coalition For Humane Immigrant Rights
Coalition For Humane Immigrant Rights
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Coalition For Humane Immigrant Rights
Coalition For Humane Immigrant Rights
Coalition For Humane Immigrant Rights
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services juridiques
Provides legal support to immigrants, ensuring they have access to justice and representation.
Éducation et sensibilisation de la communauté
Educates the community about immigrant rights and available resources.
Membership and Member Services
Offers services and support to CHIRLA members, strengthening the immigrant community.
Humanitarian Response and Migrant Assistance
Provides aid and support to migrants in crisis, addressing their immediate needs.
À propos
Coalition For Humane Immigrant Rights
Fondée en
1993
EIN
954421521
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
2533 W 3RD ST STE 101 LOS ANGELES, California 90057-1096 United States
Site web
www.chirla.org
Téléphone
(888)-624-4752
Adresse électronique
À propos
CHIRLA, est. 1986, advocates for immigrants' rights, aiming for a just, inclusive society. Based in Los Angeles, they offer legal services, policy advocacy, and community organizing to empower immigrants and their families. Their work promotes human and civil rights, challenging anti-immigrant policies.
La mission
CHIRLA was founded in 1986 to advance the human and civil rights of immigrants and refugees in Los Angeles. They organize and serve individuals, institutions and coalitions to build power, transform public opinion, and change policies to achieve a just society, fully inclusive of immigrants.
