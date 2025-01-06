Fondation Coach Costello
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Journée champêtre du Cos
Une journée de sport adapté pour les élèves en difficulté, lancée par le coach Cos à la Broad Run High School en 2005. Les dons et le soutien permettent de rendre ces journées possibles.
À propos
Fondation Coach Costello
Fondée en
2024
EIN
991044923
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
334 BRADDOCK ST CHARLES TOWN, West Virginia 25414-5471 États-Unis
Site web
www.coachcostellofoundation.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
La mission
La Coach Costello Foundation soutient la communauté de Charles Town depuis sa base en Virginie-Occidentale, en s'efforçant d'avoir un impact positif au niveau local. Pour en savoir plus, consultez le site www.coachcostellofoundation.org.
