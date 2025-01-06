alimenté par 
Support client 

Clutch At Paws

 - 
Improving the well-being of shelter animals
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Événements de 

Clutch At Paws

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Clutch At Paws
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Clutch At Paws
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Clutch At Paws
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Clutch At Paws

100% de vos achats soutiennent 
Clutch At Paws
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Clutch At Paws


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Shelter Animal Support

Providing essential materials and medical care to improve the well-being of shelter animals.

À propos

Clutch At Paws

Fondée en

2024

EIN

933123722

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Refuges pour animaux

Adresse

6172 3RD ST KING GEORGE, Virginia 22485-7462 United States

Site web

clutchatpaws.org

Téléphone

-

Adresse électronique

[email protected]

Socials
Clutch At Paws
À propos

La mission

Our organization is dedicated to improving the well-being of shelter animals through the provision of essential materials and medical care.

Recherche d'autres organisations en 

Virginie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Clutch At Paws

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
