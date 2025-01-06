Clutch At Paws
Clutch At Paws
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Shelter Animal Support
Providing essential materials and medical care to improve the well-being of shelter animals.
À propos
Clutch At Paws
Fondée en
2024
EIN
933123722
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
6172 3RD ST KING GEORGE, Virginia 22485-7462 United States
Site web
clutchatpaws.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
Our organization is dedicated to improving the well-being of shelter animals through the provision of essential materials and medical care.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
