Clean Slate Initative
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Clean Slate Initative
Clean Slate Initative
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Clean Slate Initative
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Automated Record Clearance
Passes and implements laws that automatically clear eligible records for individuals who have completed their sentence and remained crime-free, promoting rehabilitation and opportunity.
À propos
Clean Slate Initative
Fondée en
2023
EIN
923898284
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
5728 MAJOR BLVD STE 705 ORLANDO, Florida 32819-7973 United States
Site web
www.cleanslateinitiative.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
CLEAN SLATE INITATIVE INC works to help individuals in Orlando, Florida, access new opportunities and brighter futures. Learn more at www.cleanslateinitiative.org.
