Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Classroom Donations International, founded in 2023, strives to eliminate educational disparities globally. This 501(c)3 charity collects, refurbishes, and ships essential educational resources to classrooms worldwide. They aim to equip every student for academic success, ensuring equal opportunities for all.

La mission

CLASSROOMDONATIONS INTERNATIONAL helps classrooms globally by providing much-needed resources, empowering educators and students to thrive. Learn more at classroomdonations.org.