Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Supply Drive
Organizes supply drives to provide schools and students with essential materials like books, stationery, and technology tools.
Educational Workshop
Hosts workshops offering students and educators insights into effective learning strategies and innovative teaching methods.
Grants for Schools
Provides grants to schools in under-resourced areas to upgrade facilities, purchase equipment, or enhance their curriculum.
Programmes de mentorat
Connects students with professionals, offering guidance, support, and inspiration for their academic journey.
À propos
Fondée en
2023
EIN
932799551
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
543 CEDAR DR LAFAYETTE HL, Pennsylvania 19444-2305 United States
Site web
classroomdonations.org
Téléphone
(215)-353-1061
Adresse électronique
À propos
Classroom Donations International, founded in 2023, strives to eliminate educational disparities globally. This 501(c)3 charity collects, refurbishes, and ships essential educational resources to classrooms worldwide. They aim to equip every student for academic success, ensuring equal opportunities for all.
La mission
CLASSROOMDONATIONS INTERNATIONAL helps classrooms globally by providing much-needed resources, empowering educators and students to thrive. Learn more at classroomdonations.org.
