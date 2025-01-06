Clackamas Womens Services
Programmes et services
Program
Village Emergency Shelter
Provides safe shelter for survivors experiencing domestic or sexual violence, trafficking, stalking, or elder abuse.
24-hour Crisis & Support Line
Offers immediate support and resources through a confidential hotline.
Confidential Advocacy and Safety Planning
Provides confidential support, safety planning, and referrals to other services.
À propos
Clackamas Womens Services
Fondée en
1985
EIN
930900119
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soutien > Refuges pour les victimes de violences domestiques
Adresse
256 WARNER MILNE ROAD OREGON CITY, Oregon 97045-4014 United States
Site web
www.cwsor.org
Téléphone
(503)-654-2288
Adresse électronique
À propos
La mission
Clackamas Womens Services helps individuals and families experiencing and healing from domestic and sexual violence, child and elder abuse, stalking, dating.
