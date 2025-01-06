Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The City of Hodgenville Tourism Commission, established in 2023, promotes tourism and convention activities in Hodgenville, Kentucky. It aims to develop tourist facilities and encourage visitors to experience the area's unique history, including Abraham Lincoln's birthplace.

La mission

The City of Hodgenville Tourism Commission invites visitors to explore and enjoy Hodgenville, Kentucky, enriching the local community through tourism and welcoming experiences.