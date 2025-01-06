City Of Angels Ballet
City Of Angels Ballet
City Of Angels Ballet
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de formation en ballet
Provides classical ballet training to talented young people, ages 7-18, from underserved communities in Los Angeles at no cost.
Programme de sensibilisation communautaire
Offers free lecture-demonstrations to elementary schools in Los Angeles to discover talented students and introduce them to ballet.
À propos
City Of Angels Ballet
Fondée en
1996
EIN
954251755
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
3350 WRIGHTVIEW PL STUDIO CITY, California 91604-3931 United States
Site web
www.cityofangelsballet.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
City of Angels Ballet, founded in 1996, is a Los Angeles nonprofit providing free ballet training and equipment to talented children from underserved communities. Their mission is to make ballet accessible, fostering discipline and artistry.
La mission
The City of Angels Ballet is dedicated to teaching classical ballet to young people in the most underserved communities of Los Angeles. Students receive world-class training which teaches discipline and focus.
