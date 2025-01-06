Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

City of Angels Ballet, founded in 1996, is a Los Angeles nonprofit providing free ballet training and equipment to talented children from underserved communities. Their mission is to make ballet accessible, fostering discipline and artistry.

La mission

The City of Angels Ballet is dedicated to teaching classical ballet to young people in the most underserved communities of Los Angeles. Students receive world-class training which teaches discipline and focus.