City Arts And Lectures

Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
City Arts & Lectures
Presents live events and broadcasts featuring leading figures in arts and ideas, offering diverse perspectives on culture and the world.
À propos
Fondée en
1982
EIN
942788795
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
333 HAYES ST STE 202 SAN FRANCISCO, California 94102-4459 United States
Site web
www.cityarts.net
À propos
City Arts & Lectures, a San Francisco non-profit founded in 1980, presents leading figures in arts and ideas. They host live events and radio broadcasts, offering unique programs and conversations. They bring artists, critics, performers, and social observers together with skilled interviewers.
La mission
Since 1980, San Francisco-based City Arts & Lectures has offered unique programs with leading figures in arts and ideas.
