City Arts And Lectures

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

City Arts & Lectures, a San Francisco non-profit founded in 1980, presents leading figures in arts and ideas. They host live events and radio broadcasts, offering unique programs and conversations. They bring artists, critics, performers, and social observers together with skilled interviewers.

La mission

Since 1980, San Francisco-based City Arts & Lectures has offered unique programs with leading figures in arts and ideas.