À propos

The Oregon Citizens' Utility Board (CUB), est. 1984, is a non-profit advocating for Oregon's residential utility customers. CUB champions affordable, accessible, reliable, and clean energy and telecommunications. They've saved customers $8.9 billion by challenging rate proposals. CUB promotes energy efficiency, renewable energy, reduced emissions, broadband access, and diversity, equity, and inclusion in utility policy.

La mission

CUB advocates for affordable, accessible, reliable, and clean utilities for people in Oregon.