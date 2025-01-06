Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Outdoor Programs
Offers outdoor educational and recreational experiences for all ages in the Columbia River Gorge.
Caminemos Juntos (Let’s Walk Together)
Provides guided hikes and outings.
Youth Outdoor Education
Connects local students to the Columbia Gorge’s natural and cultural resources.
Gorge Towns to Trails (GT2T)
Connects communities to trails in the Columbia River Gorge.
À propos
Citizens For Columbia River Gorge National Scenic Area
Fondée en
1993
EIN
930983621
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
5000 DISCOVERY DR THE DALLES, Oregon 97058-9755 United States
Site web
gorgefriends.org
Téléphone
(150)-324-13762
Adresse électronique
À propos
La mission
Citizens for Columbia River Gorge National Scenic Area works to preserve and protect the scenic and natural wonders of the Columbia River Gorge, benefiting the Oregon community.
