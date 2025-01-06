Circle X Ranch Foundation
Circle X Ranch Foundation
Circle X Ranch Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Provides funds to allow kids who cannot afford camp the opportunity to attend.
Camping Programs
Supports various camping-related programs of the Greater Los Angeles Area Council of Scouting America, including providing equipment and supplies.
Target and Range Sports Program
Funds the purchase of rifles for the target and range sports program.
Horsemanship Program
Supports the horsemanship program through the purchase of the corral.
Circle X Ranch Foundation
Fondée en
1951
EIN
956093175
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Programmes pour la jeunesse
PO BOX 13630 PALM DESERT, California 92255-3630 United States
greaterlascouting.org
(213)-413-4400
Circle X Ranch Foundation, founded in 1949, supports the Greater Los Angeles Area Council, Boy Scouts of America, by funding camps and camping-related programs.
La mission
The Circle X Ranch Foundation aims to fund new and exciting programs for the Greater Los Angeles Area Council, Boy Scouts of America.
