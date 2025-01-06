Church Of The Woods
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service du dimanche
Worship services for adults, youth and children.
Men's Community Bible Study
A weekly bible study group for men.
Women's Bible Study
A weekly bible study group for women.
Adult Study
Un groupe d'étude hebdomadaire pour adultes.
À propos
Fondée en
1983
EIN
953846550
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 2000 LK ARROWHEAD, California 92352-2000 United States
Site web
www.churchofthewoods.org
Téléphone
(909)-337-5483
Adresse électronique
À propos
La mission
Church of the Woods is a community committed to modeling, ministering, and multiplying God's love, seeking to fulfill the Great Commission and the Great Commandment by reproducing Christ-like disciples.
{Similaire 1}
