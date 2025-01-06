Chup Preschool
Chup Preschool
Chup Preschool
Chup Preschool
Chup Preschool
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour les tout-petits
A program for toddlers 18 months to 3 years old to explore, engage in play, and move to music with a caregiver.
3-Year-Olds Program
A preschool class for 3-year-olds, providing a smooth transition from home with play-based learning.
4-Year-Olds Program
A pre-kindergarten class for 4-year-olds, preparing them for kindergarten through engaging activities.
À propos
Chup Preschool
Fondée en
2023
EIN
923518822
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles primaires
Adresse
24110 CHERRY HILL ST DEARBORN, Michigan 48124-1356 United States
Site web
chuppreschool.com
Téléphone
(313)-561-2956
Adresse électronique
À propos
CHUP Co-op Preschool, located in Dearborn, Michigan, has been shaping young minds for over 55 years. As a cooperative preschool, it emphasizes learning through play. CHUP offers classes for 3 and 4-year-old children.
La mission
CHUP PRESCHOOL offers early childhood education in Dearborn, Michigan, providing a safe and caring environment for children to learn and grow.
