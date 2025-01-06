Chuckanut Bay Community Association
Faire un don
Chuckanut Bay Community Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chuckanut Bay Community Association
Acheter pour soutenir
Chuckanut Bay Community Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chuckanut Bay Community Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bâtiment communautaire
Fostering a spirit of community among residents in the Chuckanut Bay and Chuckanut Mountain area through social gatherings, community projects, and fundraising activities.
À propos
Chuckanut Bay Community Association
Fondée en
1992
EIN
943162642
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 4403 BELLINGHAM, Washington 98227-4403 United States
Site web
chuckanutcommunity.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Chuckanut Bay Community Association, founded in 1992, fosters community among residents in the Chuckanut Bay and Chuckanut Mountain area. It supports safety, health, and welfare by acting as a liaison with fire and law enforcement authorities, focusing on emergency preparedness and disseminating important information.
La mission
CBCA fosters community among residents in the Chuckanut Bay and Chuckanut Mountain area, promoting safety and welfare through social gatherings, projects, and fundraising.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :