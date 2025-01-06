Écoles chrétiennes unifiées de San Diego

À propos

Christian Unified Schools of San Diego, fondée en 1966, est une école chrétienne agréée de la maternelle à la 12e année. Sa mission est d'enseigner aux élèves à penser, à apprendre et à vivre à partir d'une vision biblique du monde. Située à El Cajon, en Californie, elle s'engage à fournir une éducation de qualité ancrée dans les valeurs chrétiennes.

La mission

Les Christian Unified Schools of San Diego nourrissent les jeunes esprits à El Cajon, en guidant les élèves avec soin et en leur inculquant des valeurs pour les aider à progresser sur le plan académique et personnel.