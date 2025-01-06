Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'aide à la scolarité
Réduction des frais de scolarité sur la base de besoins financiers avérés, financée par les contributions d'anciens élèves et d'amis. La demande doit être renouvelée chaque année.
À propos
Écoles chrétiennes unifiées de San Diego
Fondée en
1966
EIN
952406918
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement
Adresse
2100 GREENFIELD DR EL CAJON, California 92019-1161 États-Unis
Site web
christianunified.org
Téléphone
(619)-201-8800
Adresse électronique
-
À propos
Christian Unified Schools of San Diego, fondée en 1966, est une école chrétienne agréée de la maternelle à la 12e année. Sa mission est d'enseigner aux élèves à penser, à apprendre et à vivre à partir d'une vision biblique du monde. Située à El Cajon, en Californie, elle s'engage à fournir une éducation de qualité ancrée dans les valeurs chrétiennes.
La mission
Les Christian Unified Schools of San Diego nourrissent les jeunes esprits à El Cajon, en guidant les élèves avec soin et en leur inculquant des valeurs pour les aider à progresser sur le plan académique et personnel.
