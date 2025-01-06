Christian School Society Of Portland
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme préscolaire
Provides a loving, safe environment where students learn through play.
Programme élémentaire
Offers a high-quality education for elementary-aged students.
Programme pour les écoles secondaires
Prepares students for college through a college-preparatory program.
À propos
Fondée en
1947
EIN
930401248
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
12425 NE SAN RAFAEL ST PORTLAND, Oregon 97230-1818 United States
Site web
www.pcschools.org
Téléphone
(503)-256-5455
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Christian School Society of Portland fosters quality Christian education for families in Portland, nurturing students in a caring and values-based environment.
