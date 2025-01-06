Christ Community Church Satx
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Share Hope Food Pantry
Provides free food to those in need. Operated by volunteers who collect surplus goods.
À propos
Christ Community Church Satx
Fondée en
2023
EIN
922440449
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1300 EVANS RD SAN ANTONIO, Texas 78258-6916 United States
Site web
www.christcommunitysa.org
Téléphone
(210)-879-3995
Adresse électronique
À propos
Christ Community Church SATX, founded in 2023, is a religious organization in San Antonio, TX. Committed to biblical principles, they aim to serve and equip individuals and families. Their mission includes caring for children and families. More information can be found on their Facebook page.
La mission
Christ Community Church SATX welcomes individuals in San Antonio to gather at 1300 Evans Rd, fostering connection and spiritual growth within the local community.
