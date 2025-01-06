À propos

Christ Community Church SATX, founded in 2023, is a religious organization in San Antonio, TX. Committed to biblical principles, they aim to serve and equip individuals and families. Their mission includes caring for children and families. More information can be found on their Facebook page.

La mission

Christ Community Church SATX welcomes individuals in San Antonio to gather at 1300 Evans Rd, fostering connection and spiritual growth within the local community.