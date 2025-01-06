Christ Church By The Sea United Methodist

À propos

Christ Church by the Sea, established in 1883 as the first church in Newport Beach, welcomes residents and guests to the Balboa Peninsula. It hosts worship services, special events, and a ministry supporting homeless families. They also run a preschool and are committed to loving all of God’s people.

La mission

Christ Church by the Sea is an authentic community of disciples of Jesus, truly committed to loving all of God’s people. They embody God's grace for all, proclaiming it with conviction and passion in Love, Word, and Deed.