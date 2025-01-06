Christ Church By The Sea United Methodist
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Welcoming Worship
A service blending hymns, traditions, and prayer. Sermons feel like heartfelt conversations, and music inspires joy and connection.
Bible Study with Pastor Michael
Opportunities to connect, reflect, and strengthen faith in a welcoming environment.
Christ by the Sea Food Pantry
Provides food to those in need in the local community.
Hope for Families Center
Supports families in the community through various programs.
Fondée en
1974
EIN
956005673
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1400 W BALBOA BLVD NEWPORT BEACH, California 92661-1011 United States
Site web
christbytheseanb.org
Téléphone
(949)-673-3805
Adresse électronique
À propos
Christ Church by the Sea, established in 1883 as the first church in Newport Beach, welcomes residents and guests to the Balboa Peninsula. It hosts worship services, special events, and a ministry supporting homeless families. They also run a preschool and are committed to loving all of God’s people.
La mission
Christ Church by the Sea is an authentic community of disciples of Jesus, truly committed to loving all of God’s people. They embody God's grace for all, proclaiming it with conviction and passion in Love, Word, and Deed.
