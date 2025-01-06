Chp 11 99 Foundation
Faire un don
Chp 11 99 Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chp 11 99 Foundation
Acheter pour soutenir
Chp 11 99 Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chp 11 99 Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides scholarships to dependents of CHP employees pursuing a college education, supporting their academic goals.
Emergency Assistance and Death Benefit Program
Offers financial aid to CHP employees and their families during crises like injuries, death, medical emergencies, and unforeseen hardships.
À propos
Chp 11 99 Foundation
Fondée en
1985
EIN
956530738
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
3188 AIRWAY AVE STE C COSTA MESA, California 92626-4652 United States
Site web
chp11-99.org
Téléphone
(714)-529-1199
Adresse électronique
À propos
The CHP 11-99 Foundation, est. 1985, provides emergency assistance to California Highway Patrol employees and their families. It also offers scholarships to children of CHP employees, supporting their education. The Foundation is dedicated to the welfare of the CHP community during times of crisis and beyond.
La mission
The CHP 11-99 Foundation provides emergency assistance to California Highway Patrol employees and scholarships to their children.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :