Choristers Guild
Faire un don
Choristers Guild
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Choristers Guild
Acheter pour soutenir
Choristers Guild
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Choristers Guild
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Choristers Guild Institute
A three-year training program for leaders of children's and youth choirs (K-8) in churches and church schools, providing intensive instruction and mentoring.
À propos
Choristers Guild
Fondée en
1963
EIN
951921157
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
12404 PARK CENTRAL DR STE 100 DALLAS, Texas 75251-1802 United States
Site web
www.choristersguild.org
Téléphone
(469)-398-3606
Adresse électronique
À propos
Choristers Guild, founded in 1949, is a nonprofit and publisher of choral and handbell music for choir leaders. Their mission is to enable leaders to nurture the musical and spiritual growth of children, youth, and adults.
La mission
Choristers Guild supports the growth and development of young singers in Dallas, fostering a love for music and community through choral experiences.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :