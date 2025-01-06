Chorale Bel Canto
Faire un don
Chorale Bel Canto
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chorale Bel Canto
Acheter pour soutenir
Chorale Bel Canto
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chorale Bel Canto
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Concerts classiques
Providing quality classical music concerts in the San Gabriel Valley, entertaining and educating audiences with challenging choral works.
À propos
Chorale Bel Canto
Fondée en
1983
EIN
953859289
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 451 WHITTIER, California 90608-0451 United States
Site web
choralebelcanto.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
For over 40 years, Chorale Bel Canto, based in Whittier, CA, has enriched the San Gabriel Valley with quality classical concerts. Founded in 1983, the ~80-member choir continues to offer masterworks performances.
La mission
Chorale Bel Canto shares choral masterworks and other worthy choral music for the education and enjoyment of the greater community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :