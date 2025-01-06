Ce profil n'a pas été revendiqué.

About

For over 40 years, Chorale Bel Canto, based in Whittier, CA, has enriched the San Gabriel Valley with quality classical concerts. Founded in 1983, the ~80-member choir continues to offer masterworks performances.

Mission

Chorale Bel Canto shares choral masterworks and other worthy choral music for the education and enjoyment of the greater community.