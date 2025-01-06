Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Choices Together, founded in 2024 and located in Des Moines, Iowa, is dedicated to building awareness and providing education about breast cancer, specifically within the African American community. The organization aims to offer resources and support to women facing this health challenge.

La mission

CHOICES TOGETHER offers support and resources in Des Moines, Iowa, helping people connect and thrive within their community. Visit choicestogether.org to learn more.