À propos

Chinese Independent Baptist Church of Oakland, located at 280 8th St, Oakland, CA, began over 100 years ago. CIBC is a multi-generational church with active ministries. Contact them at 510-452-1772.

La mission

Chinese Independent Baptist Church of Oakland welcomes and supports the local Chinese community, providing a place for worship, fellowship, and spiritual growth in Oakland.