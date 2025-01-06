Chinese Independent Baptist Church Of Oakland
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre des programmes et des activités pour les enfants.
Ministère des étudiants
Offers support and guidance for students.
Middle School Ministry
Dedicated to serving middle school students.
Ministère des lycées
Focuses on the needs of high school students.
À propos
Fondée en
2001
EIN
942458432
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
280 8TH ST OAKLAND, California 94607-4445 United States
Site web
www.cibc-oakland.org
Téléphone
(510)-452-1772
Adresse électronique
À propos
Chinese Independent Baptist Church of Oakland, located at 280 8th St, Oakland, CA, began over 100 years ago. CIBC is a multi-generational church with active ministries. Contact them at 510-452-1772.
La mission
Chinese Independent Baptist Church of Oakland welcomes and supports the local Chinese community, providing a place for worship, fellowship, and spiritual growth in Oakland.
