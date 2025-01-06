Chinese For Affirmative Action

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Services directs

Prioritizes the needs of low-income, limited-English proficient, and immigrant community members in San Francisco. Offers immigration assistance, workforce development, and referrals.

Développement du leadership

Helps community members understand current issues, improve public speaking, and learn about public policies. Supports community leaders in outreach and education.

Engagement civique

Educates and mobilizes community members on voter registration, the Census, and education equity. Organizes forums and builds a progressive presence online.

Policy Advocacy

Works with officials to advance proposals impacting immigrant rights, economic justice, language diversity, and education equity. Conducts research and provides technical assistance.

