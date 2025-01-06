Chinese For Affirmative Action
Chinese For Affirmative Action
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services directs
Prioritizes the needs of low-income, limited-English proficient, and immigrant community members in San Francisco. Offers immigration assistance, workforce development, and referrals.
Développement du leadership
Helps community members understand current issues, improve public speaking, and learn about public policies. Supports community leaders in outreach and education.
Engagement civique
Educates and mobilizes community members on voter registration, the Census, and education equity. Organizes forums and builds a progressive presence online.
Policy Advocacy
Works with officials to advance proposals impacting immigrant rights, economic justice, language diversity, and education equity. Conducts research and provides technical assistance.
Chinese For Affirmative Action
1972
942161304
501(c)(3)
Défense et droits
17 WALTER U LUM PL SAN FRANCISCO, California 94108-1801 United States
caasf.org
Chinese for Affirmative Action (CAA), founded in 1969, protects the civil and political rights of Chinese Americans and advances multiracial democracy. Based in San Francisco, CAA advocates for systemic change, immigrant rights, language diversity, and remedies for racial injustice, fighting for social justice.
Chinese for Affirmative Action protects the civil and political rights of Chinese Americans and advances multiracial democracy in the United States. CAA advocates for systemic change that protects immigrant rights, promotes language diversity, and remedies racial injustice.
