Église des missions bibliques chinoises de Los Angeles

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Ministère de l'enfance

Offre divers programmes pour les enfants, y compris l'école du dimanche, AWANA et VBS, pour les aider à apprendre à connaître Jésus.

Ministère de la jeunesse

Offre des services de culte et des activités adaptées aux jeunes pour favoriser leur croissance spirituelle.

Ministère des adultes

Offre des services de culte et des opportunités de camaraderie pour les adultes.

Missions d'outre-mer

soutient diverses missions dans le monde, en se concentrant sur l'éducation, le développement économique, l'action médicale et l'implantation d'églises dans des pays tels que l'Indonésie, le Viêt Nam et le Népal.

