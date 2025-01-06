Église des missions bibliques chinoises de Los Angeles
Église des missions bibliques chinoises de Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Ministère de l'enfance
Offre divers programmes pour les enfants, y compris l'école du dimanche, AWANA et VBS, pour les aider à apprendre à connaître Jésus.
Ministère de la jeunesse
Offre des services de culte et des activités adaptées aux jeunes pour favoriser leur croissance spirituelle.
Ministère des adultes
Offre des services de culte et des opportunités de camaraderie pour les adultes.
Missions d'outre-mer
soutient diverses missions dans le monde, en se concentrant sur l'éducation, le développement économique, l'action médicale et l'implantation d'églises dans des pays tels que l'Indonésie, le Viêt Nam et le Népal.
À propos
Église des missions bibliques chinoises de Los Angeles
Fondée en
1999
EIN
954753740
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
200 W COMMONWEALTH AVE ALHAMBRA, California 91801-3757 États-Unis
Site web
www.cbmcla.org
Téléphone
(626)-570-9044
Adresse électronique
À propos
L'église Chinese Bible Missions Church de Los Angeles, fondée en 1999, aide les gens à suivre Jésus, à s'engager dans la communauté et à servir les autres. Avec des services en anglais, cantonais et mandarin, ils atteignent les familles immigrées chinoises multilingues. En 2019, elle a implanté l'église Kindle Hills à Chino Hills, une église cantonaise engagée à répandre l'amour et la vérité.
La mission
L'église Chinese Bible Missions Church of Los Angeles accueille et soutient la communauté chinoise d'Alhambra, en lui offrant un lieu de rencontre, de foi et de camaraderie.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
