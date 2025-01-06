Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Chinese American Dental Society of Southern California, est. 1995, is a non-profit dedicated to friendship, enhancing member expertise, & strengthening community services. They offer continuing education and organize volunteer events for Chinese American dentists in Southern California.

La mission

The Chinese American Dental Society of Southern California connects and supports dental professionals in Alhambra, fostering community and advancing oral health in the region.