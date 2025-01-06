China Lake Mountain Rescue
China Lake Mountain Rescue
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Opérations de recherche et de sauvetage
Provides search and rescue services for lost or injured persons in mountains, deserts, and wilderness terrain, primarily in Kern County and the Eastern Sierra.
Formation à la sécurité en milieu sauvage
Offers wilderness safety education to the community, including school lessons and summer trips.
À propos
China Lake Mountain Rescue
Fondée en
1968
EIN
952482108
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de recherche et de sauvetage
Adresse
PO BOX 2037 RIDGECREST, California 93556-2037 United States
Site web
www.clmrg.org
Téléphone
911
Adresse électronique
-
À propos
China Lake Mountain Rescue Group, founded in 1958, is an all-volunteer, non-profit organization providing search and rescue services in Kern County, CA, specializing in high-risk, high-angle terrain. They are affiliated with the Kern County Sheriff’s Office and are members of the Mountain Rescue Association.
La mission
The China Lake Mountain Rescue Group's primary mission is to search and rescue lost or injured persons in mountains, deserts, or any wilderness terrain, during any season.
