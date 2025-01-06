Childrens Receiving Home Of Sacramento
Childrens Receiving Home Of Sacramento
Childrens Receiving Home Of Sacramento
Childrens Receiving Home Of Sacramento
Childrens Receiving Home Of Sacramento
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Residential Treatment Program
Comprehensive care for youth with high-level needs, providing 24/7 support for ages 6-21.
Partial Hospitalization Program
Hospital diversion and post-hospitalization treatment in a safe environment, offering therapy and coping skills.
Sprouts: Trauma-Informed Care Preschool
Specialized preschool for children aged 2-5 with trauma histories, providing therapeutic interventions.
Supporting Community Connections
Suicide prevention outreach for youth ages 12-23 in foster, homeless, and LGBTQ communities.
Childrens Receiving Home Of Sacramento
1961
941322166
501(c)(3)
Services à la personne
3555 AUBURN BLVD SACRAMENTO, California 95821-2005 United States
crhkids.org
(916)-482-2370
The Children’s Receiving Home of Sacramento, founded in 1944, provides services for youth in crisis. They offer a range of care including preschool, outpatient mental health, and residential treatment for children who have suffered abuse, neglect, or other trauma. Their mission is to positively impact the lives of children, youth, and families affected by abuse, neglect, behavioral health issues, and trauma in California.
La mission
The Children's Receiving Home of Sacramento is committed to positively impacting the lives of children, youth, and families affected by abuse, neglect, behavioral health issues and trauma in the Sacramento region.
