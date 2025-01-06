Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Children's Medical Care Foundation, founded in 1991, strives to ensure that advanced pediatric medical knowledge reaches infants and children worldwide. They offer international fellowships for pediatric specialists, doctors, and professors, promoting equal access to the best medical care.

La mission

CHILDRENS MEDICAL CARE FOUNDATION helps provide vital medical care for children, making a positive difference in young lives from their Beverly Hills base.