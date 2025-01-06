Childrens Medical Care Foundation
Childrens Medical Care Foundation
Childrens Medical Care Foundation
Childrens Medical Care Foundation
Childrens Medical Care Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Medical Training Fellowships
Provides specialized medical training for doctors and pediatric specialists.
Conferences and Symposia Fellowships
Offers fellowships to attend international pediatric medical conferences.
Journals and Textbooks Program
Funds the publication, translation, and distribution of pediatric handbooks and medical journals.
Collaborative Research Fellowships
Provides fellowships for physicians involved in specialized medical research.
À propos
Childrens Medical Care Foundation
Fondée en
1991
EIN
954047835
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2907 BEVERLY HILLS, California 90213-0000 United States
Site web
cmcf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Children's Medical Care Foundation, founded in 1991, strives to ensure that advanced pediatric medical knowledge reaches infants and children worldwide. They offer international fellowships for pediatric specialists, doctors, and professors, promoting equal access to the best medical care.
La mission
CHILDRENS MEDICAL CARE FOUNDATION helps provide vital medical care for children, making a positive difference in young lives from their Beverly Hills base.
