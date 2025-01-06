Childrens Hospital Oakland Family House
Faire un don
Childrens Hospital Oakland Family House
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Childrens Hospital Oakland Family House
Acheter pour soutenir
Childrens Hospital Oakland Family House
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Childrens Hospital Oakland Family House
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement temporaire
Provides free, temporary housing for families of children receiving treatment at UCSF Benioff Children's Hospital Oakland.
À propos
Childrens Hospital Oakland Family House
Fondée en
1983
EIN
942909976
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
5222 DOVER ST OAKLAND, California 94609-1816 United States
Site web
www.ucsfbenioffchildrens.org
Téléphone
(510)-428-3000
Adresse électronique
-
À propos
Children's Hospital Oakland Family House, est. 1983, provides temporary housing for families of patients at UCSF Benioff Children's Hospital Oakland. They offer a supportive, home-like environment for families facing challenging medical situations, ensuring they can stay close to their children during treatment.
La mission
Children's Hospital Oakland Family House offers temporary housing to families with patients at UCSF Benioff Children's Hospital Oakland, providing a supportive environment during challenging times.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :