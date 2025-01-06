Childrens Gaucher Research Fund
Gaucher Disease Research
Raising funds to coordinate and support medical research to find a cure for Type 2 and Type 3 Gaucher Disease.
À propos
Childrens Gaucher Research Fund
Fondée en
1999
EIN
943326753
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
8110 WARREN CT GRANITE BAY, California 95746-9576 United States
Site web
www.childrensgaucher.org
Téléphone
(916)-797-3700
Adresse électronique
À propos
The Children's Gaucher Research Fund, founded in 1999, raises funds and unites families to find a cure for Type 2 and Type 3 Gaucher Disease, a devastating genetic disorder affecting infants and children. They support medical research to alleviate the debilitating symptoms and ultimately find a cure.
La mission
Their mission is to raise funds and unite families to find a cure for Type 2 and Type 3 Gaucher Disease (GD2/3).
