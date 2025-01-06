Childrens Day School
Faire un don
Childrens Day School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Childrens Day School
Acheter pour soutenir
Childrens Day School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Childrens Day School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour la petite enfance
Play-based learning environment for Preschool and Transitional Kindergarten, focusing on curiosity, community, and joyful discovery.
Programme de l'école primaire
Personalized learning paths for early childhood education, fostering academic and social-emotional growth.
Programme pour le collège
Core curriculum in math, science, humanities, and Spanish, designed to challenge and engage students.
Programme de jour prolongé
A balance of organized activities and supervised free play, including sports, study hall, and building activities.
À propos
Childrens Day School
Fondée en
1997
EIN
943248631
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
333 DOLORES ST SAN FRANCISCO, California 94110-1006 United States
Site web
www.cds-sf.org
Téléphone
(415)-861-5432
Adresse électronique
À propos
Children's Day School, founded in 1997 in San Francisco, is an independent co-educational school serving preschool through 8th-grade students. Located in the Mission Dolores neighborhood, the school emphasizes both academic learning and character development, fostering a welcoming community with a farm and garden. CDS aims to prepare students to be responsible, courageous, and impactful citizens.
La mission
Children's Day School strives for balance so students become both academically successful and grounded. They leave CDS confident, with the humility to listen and the resolve to speak up for what they see as right.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :