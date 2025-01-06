Childrens Council Of San Francisco
Programmes et services
Programme de mentorat
BizNest
Provides training, resources, and services for early educators, including a Family Child Care Business Incubator.
Black and BIPOC ECE Achievement
Works to improve access to high-quality, culturally competent early care and education through racial equity.
Black Indigenous People of Color (BIPOC) Early Educator Pre-Apprenticeship Program
Supports and improves the quality of care for BIPOC children by recruiting and training educators.
ECE Equity Leadership Academy
An executive-level program for Center Directors, Administrators and Family Child Care Owner/Directors.
À propos
Childrens Council Of San Francisco
Fondée en
1974
EIN
942221305
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
445 CHURCH ST SAN FRANCISCO, California 94114-1720 United States
Site web
www.childrenscouncil.org
Téléphone
(415)-276-2900
Adresse électronique
À propos
Founded in 1974, Children's Council of San Francisco ensures every child can reach their full potential. They advocate for quality early care and education, empower families with resources and financial support, and build educator capabilities. They offer counseling, referrals, and workshops.
La mission
Empowering families with information and financial support, Children's Council of San Francisco builds capabilities of early educators.
