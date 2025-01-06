Child Wellbeing Initiative
Child Wellbeing Initiative
Child Wellbeing Initiative
Child Wellbeing Initiative
Child Wellbeing Initiative
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
School Awareness Program
Training sessions in schools to raise awareness about learning disabilities and equip teachers with knowledge and skills.
Teachers Workshop
In-depth training for educators on neurodiversity and special education, covering neurobiology of learning disabilities and teaching strategies.
After School Tutorial
Additional academic support for children with learning disabilities outside of school hours.
Evaluation and Assessment
Comprehensive evaluation and assessment services to identify needs and develop personalized intervention plans.
Child Wellbeing Initiative
Fondée en
2024
EIN
923111093
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
8001 CASTOR AVE PHILADELPHIA, Pennsylvania 19152-2742 United States
Site web
childwellbeinginitiative.com
Téléphone
(234)-703-8840007
Adresse électronique
La mission
Our mission is to create a supportive environment that fosters the unique abilities of children with Learning Disabilities, by providing them with inclusive opportunities that empower them to have fulfilling lives.
