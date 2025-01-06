Alliance pour l'évangélisation des enfants
Alliance pour l'évangélisation des enfants
Alliance pour l'évangélisation des enfants
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Club de la bonne nouvelle
Programmes chrétiens hebdomadaires pour les enfants de 5 à 12 ans comprenant une leçon biblique, des chansons, des versets à mémoriser et des jeux.
Club de 5 jours
A fun-filled program held each day for five consecutive days, including dynamic Bible lessons and creative learning activities.
Camp Good News
Summer camps providing children with age-appropriate, biblically based and Christ-centered lessons and materials.
À propos
Alliance pour l'évangélisation des enfants
Fondée en
1956
EIN
990110022
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 17842 HONOLULU, Hawaii 96817-0842 United States
Site web
www.cefhawaii.com
Téléphone
(808)-321-1003
Adresse électronique
À propos
Child Evangelism Fellowship (CEF), founded in 1956, is a Bible-centered organization dedicated to evangelizing children with the Gospel of Jesus Christ. Through Good News Clubs and 5-Day Clubs, CEF reaches children in neighborhoods, schools, and community centers, aiming to establish them in Christian living. CEF's mission is to reach every child, every nation, every day.
La mission
Child Evangelism Fellowship ensures every child on every island hears the Gospel by the age of twelve. They achieve this through training adults and teenagers to effectively share their message.
