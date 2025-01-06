Alliance pour l'évangélisation des enfants

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Club de la bonne nouvelle

Programmes chrétiens hebdomadaires pour les enfants de 5 à 12 ans comprenant une leçon biblique, des chansons, des versets à mémoriser et des jeux.

Club de 5 jours

A fun-filled program held each day for five consecutive days, including dynamic Bible lessons and creative learning activities.

Camp Good News

Summer camps providing children with age-appropriate, biblically based and Christ-centered lessons and materials.

