À propos

Child Care Aware of America, founded in 1988, is the nation's leading voice on child care, working to advance a child care system that effectively serves all children and families. They lead projects to increase the quality and availability of child care and advocate for policies that positively impact children and families.

La mission

CHILD CARE AWARE OF AMERICA connects families in Arlington and beyond to valuable child care information, helping parents find trusted support for their children.