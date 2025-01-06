Child Care Aware Of America
Child Care Aware Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fee Assistance Program
Provides financial assistance to eligible military families and other eligible families to help cover the cost of child care.
À propos
Child Care Aware Of America
Fondée en
1988
EIN
943060756
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
1515 N COURTHOUSE RD ARLINGTON, Virginia 22201-2909 United States
Site web
www.childcareaware.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Child Care Aware of America, founded in 1988, is the nation's leading voice on child care, working to advance a child care system that effectively serves all children and families. They lead projects to increase the quality and availability of child care and advocate for policies that positively impact children and families.
La mission
CHILD CARE AWARE OF AMERICA connects families in Arlington and beyond to valuable child care information, helping parents find trusted support for their children.
