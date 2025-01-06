Chifundo Angels Of Mercy
Chifundo Angels Of Mercy
Chifundo Angels Of Mercy
Chifundo Angels Of Mercy
Chifundo Angels Of Mercy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de distribution alimentaire
Provides essential food supplies to combat hunger and food insecurity in Malawi.
Educational Support Program
Offers school supplies, tuition assistance, and advocates for improved learning opportunities.
Aide d'urgence
Delivers immediate assistance during crises, providing essential resources to those affected.
Infrastructure and Resource Support
Focuses on building and improving infrastructure and providing necessary resources to communities.
Chifundo Angels Of Mercy
Fondée en
2024
EIN
932512347
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
3508 TRIANGLE RNCH SELMA, Texas 78154-1971 United States
Site web
chifundoangels.net
Téléphone
(574)-383-2533
Adresse électronique
Chifundo Angels of Mercy is a 501(c)(3) public charity (EIN 93-2512347) dedicated to human services. Donations are tax-deductible. More information can be found on their website.
La mission
CHIFUNDO ANGELS OF MERCY uplifts the Selma, Texas community, offering compassion and support to those in need from their location on Triangle Ranch.
Ville
État
