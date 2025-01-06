Chico Art Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Expositions d'art
Showcasing diverse art forms to inspire and engage the community.
Cours et ateliers
Providing artist-led art instruction for all skill levels, including ongoing watercolor classes.
Classroom Rental
Offering studio space for one-time workshops or ongoing classes.
À propos
Chico Art Center
Fondée en
1994
EIN
946039790
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
450 ORANGE ST STE 6 CHICO, California 95928-4602 United States
Site web
chicoartcenter.com
Téléphone
(530)-895-8726
Adresse électronique
-
À propos
Chico Art Center, est. 1956, fosters visual arts through exhibitions, classes, and community events. They provide a public gallery and instruction, connecting artists and the public.
La mission
Actively supporting local and regional artists, artistic activity, and the continuing placement of visual art in the community, enriching the quality of life for community members of all ages.
