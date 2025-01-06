Chicano Correctional Workers Association
Chicano Correctional Workers Association
Chicano Correctional Workers Association
Chicano Correctional Workers Association
Chicano Correctional Workers Association
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentorship program is designed to help adolescents find the career path that best suits them.
Bourses d'études
CCWA provides yearly scholarships to help members and communities by giving back to the youth.
À propos
Chicano Correctional Workers Association
Fondée en
1995
EIN
954547955
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 3680 VISALIA, California 93278-3680 United States
Site web
ccwa.net
Téléphone
(559)-734-2292
Adresse électronique
À propos
La mission
CHICANO CORRECTIONAL WORKERS ASSOCIATION uplifts and advocates for Chicano correctional workers in California, fostering community and professional growth. Learn more at ccwa.net.
