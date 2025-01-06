Chicago Teamsters Hispanic Caucus
Chicago Teamsters Hispanic Caucus
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Provides scholarships to deserving community youth to help them pursue higher education.
À propos
Chicago Teamsters Hispanic Caucus
Fondée en
2024
EIN
932537256
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
747 N CHURCH RD STE D ELMHURST, Illinois 60126-1438 United States
Site web
chicagoteamstershispaniccaucus.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Chicago Teamsters Hispanic Caucus assists and educates underprivileged communities in the Chicago area about becoming union employees. They serve communities by promoting the interests of Hispanic Teamsters and the International Brotherhood of Teamsters, awarding scholarships, contributing to charities, conducting community programs, and promoting community service.
La mission
Chicago Teamsters Hispanic Caucus Inc supports and uplifts Hispanic Teamsters in the Chicago area, fostering unity and advocacy within the labor community.
