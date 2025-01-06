Fraternité Chi Omega
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Fraternité Chi Omega
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Make-A-Wish Support
Chi Omega supports Make-A-Wish by raising money and volunteering time to grant wishes to children with critical illnesses. They've raised over $37 million and volunteered over 1.4 million hours.
À propos
Fraternité Chi Omega
Fondée en
1940
EIN
941175980
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
2421 PIEDMONT AVE BERKELEY, California 94704-2425 United States
Site web
berkeley.chiomega.com
Téléphone
-
Adresse électronique
https://berkeley.chiomega.com/contact_form
À propos
Chi Omega, founded in 1895, is the largest women’s fraternal organization in the world. Its mission encompasses friendship, personal integrity, service to others, academic excellence, and community involvement. Chi Omega has raised over $40 million and volunteered over 1.7 million hours for Make-A-Wish.
La mission
Chi Omega is an intergenerational women's organization committed to our founding purposes: Friendship, Personal Integrity, Service, Scholarship, and Career Development.
