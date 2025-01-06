Association Chi Omega de Los Angeles

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Développement de la communauté et de la carrière

Promouvoir la camaraderie, le service communautaire, le développement de carrière et la participation aux activités du campus.

‍

Soutien à la fondation Make-A-Wish

Elle collecte des fonds par le biais d'événements tels qu'une compétition de tir à la corde afin d'exaucer les vœux d'enfants atteints de maladies graves.

‍