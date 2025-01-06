Association Chi Omega de Los Angeles
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement de la communauté et de la carrière
Promouvoir la camaraderie, le service communautaire, le développement de carrière et la participation aux activités du campus.
Soutien à la fondation Make-A-Wish
Elle collecte des fonds par le biais d'événements tels qu'une compétition de tir à la corde afin d'exaucer les vœux d'enfants atteints de maladies graves.
À propos
Fondée en
2000
EIN
950621450
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
708 HILGARD AVE LOS ANGELES, California 90024-3226 États-Unis
Site web
ucla.chiomega.com
Téléphone
-
Adresse électronique
https://ucla.chiomega.com/contact_form
À propos
CHI OMEGA ASSOCIATION OF LOS ANGELES, fondée en 2000, promeut la camaraderie, le service communautaire, le développement de carrière, la participation aux activités du campus et l'apprentissage.
La mission
Chi Omega est une organisation féminine intergénérationnelle qui s'engage à jamais à respecter ses objectifs fondateurs : L'amitié, l'intégrité personnelle, le service aux autres.
