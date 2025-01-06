Cheyenne Mountain Newcomers Club
Cheyenne Mountain Newcomers Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Social Activities and Events
A social club offering diverse activities like book clubs, gaming, gourmet lunches, wine tasting, and more, fostering friendships and new experiences.
À propos
Cheyenne Mountain Newcomers Club
Fondée en
1988
EIN
943047079
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 60001 COLORADO SPGS, Colorado 80960-0001 United States
Site web
cmnccos.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Cheyenne Mountain Newcomers Club is a social club for women of all ages and backgrounds in the Colorado Springs area. Founded in 1988, it offers a way to connect with others and participate in various activities. The club meets monthly from September through April.
La mission
CMNC started in 1984 to foster friendship among members and newcomers in the Colorado Springs community, providing a great way to meet new friends.
